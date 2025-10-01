Такого не было целых 100 лет. В Новосибирске климатолог Непомнящих спрогнозировал суровую погоду в октябре-2025

В октябре новосибирцев ждёт аномальная погода. К такому выводу пришел климатолог Алексей Непомнящих.

По его словам, подобные климатические условия наблюдались в регионе лишь в начале 20-го века.

«Октябрь, как правило, в Новосибирске – это время плавного перехода от золотой осени к первым заморозкам. В 2025 году этот переход будет резким и болезненным. Уже в начале месяца ожидается значительное снижение температуры, которое к середине октября достигнет критических отметок, опустившись ниже -20 градусов Цельсия. Снегопады будут носить интенсивный характер», – прокомментировал эксперт в интервью Сиб.фм.

Непомнящих подчеркивает, что его прогноз – это не просто случайное совпадение статистических данных, а результат глубокого анализа климатических процессов, происходящих в глобальном масштабе. Он связывает грядущее похолодание с изменениями в динамике арктических воздушных масс.

