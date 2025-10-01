В Новосибирске бывшего полицейского обязали выплатить 4 млн за незаконный доход

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Новосибирска провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и установила, что бывший сотрудник УМВД России по Новосибирску не представил и не подтвердил законность получения более 4 миллионов рублей во время декларационной кампании, после чего его уволили из-за утраты доверия.

Как сообщили в ведомстве, прокурор подал в суд иск о взыскании этих средств в пользу государства, так как не было достоверной информации о том, как они были получены.

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокурора и обязал экс-сотрудника полиции вернуть более 4 миллионов рублей.

