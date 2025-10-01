В Новосибирске разрыв кабеля оставил поликлинику без света

Вечером 30 сентября в центре Новосибирска без электроснабжения остались ряд социальных объектов и жилых домов. По информации пресс-службы «Россети Новосибирск», инцидент случился из-за повреждения кабеля во время несогласованных земляных работ.

Работы проводились в охранной зоне электросетей для «Дома актёра». В результате без электричества остались административные здания, несколько жилых домов и объектов социальной сферы, в том числе поликлиника № 1.

Для ликвидации последствий аварии бригады «Россети Новосибирск» выполнили ремонт на поврежденных участках. Чтобы обеспечить временное электроснабжение, была задействована дизель-генераторная установка.

В компании напомнили, что проведение любых работ в охранных зонах энергообъектов запрещено без предварительного письменного согласования с сетевой организацией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске модернизируют теплосети для 17 учебных заведений.