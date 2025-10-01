82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 12:12
пробки
4/10
погода
+3.8°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 12:12
пробки
4/10
погода
+3.8°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 10:53
общество

В Новосибирске разрыв кабеля оставил поликлинику без света

Фото: тг-канал "Россети Новосибирск"
Подпишитесь на Telegram-канал

Вечером 30 сентября в центре Новосибирска без электроснабжения остались ряд социальных объектов и жилых домов. По информации пресс-службы «Россети Новосибирск», инцидент случился из-за повреждения кабеля во время несогласованных земляных работ.

Работы проводились в охранной зоне электросетей для «Дома актёра». В результате без электричества остались административные здания, несколько жилых домов и объектов социальной сферы, в том числе поликлиника № 1.

Для ликвидации последствий аварии бригады «Россети Новосибирск» выполнили ремонт на поврежденных участках. Чтобы обеспечить временное электроснабжение, была задействована дизель-генераторная установка.

В компании напомнили, что проведение любых работ в охранных зонах энергообъектов запрещено без предварительного письменного согласования с сетевой организацией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске модернизируют теплосети для 17 учебных заведений.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.