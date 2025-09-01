В Новосибирске модернизируют теплосети для 17 учебных заведений

В рамках программы обновления теплосетевой инфраструктуры Новосибирска в текущем году планируется повысить надежность теплоснабжения 14 школ и 3 учреждений профессионального образования.

Как сообщили в ООО «НТСК» (входит в группу компаний СГК), эти меры обеспечат стабильные условия обучения для более чем 20 тысяч учащихся.

В перечень объектов вошли учебные заведения в районах, где сейчас проводится замена изношенных теплотрасс: школы №№ 7, 45, 48, 65, 92, 100, 128, 167, 170, 188, 202; гимназии №№ 2, 7, 17; ПТУ № 12, № 67 и колледж питания.

Руководитель генерирующей компании Дмитрий Перязев отметил, что обеспечение бесперебойного теплоснабжения социально значимых объектов является приоритетной задачей. Программа модернизации, реализуемая с 2022 года, направлена на повышение надежности всей системы теплоснабжения города.

В текущем году планируется замена более 55 километров тепловых сетей, включая модернизацию, капитальный и текущий ремонт, а также строительство новых участков. Общий объем инвестиций в теплосетевой комплекс составит 9,5 миллиарда рублей, что на 40% превышает объем финансирования прошлого года.

Ранее сообщалось, что только 4% предпринимателей в НСО с детства мечтали о бизнесе.