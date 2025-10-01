Задержан экс-замначальника «Управления капитального строительства» Новосибирской области Ашифин

Новосибирские силовики раскрыли коррупционную схему, в которой оказался руководитель строительной компании. По информации УФСБ России по региону, он получал защиту при выполнении госзаказов, а должностные преступления совершал экс-директор УКС региона.

«Выявлены новые подробности уголовного дела, возбужденного следственным управлением СК России по Новосибирской области на основании оперативно-разыскной деятельности УФСБ по факту хищения средств в рамках национального проекта «Образование». В сентябре 2024 года фактическому руководителю и учредителю строительной организации ООО «Ликстрой» было предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с хищением свыше 90 млн рублей бюджетных средств при строительстве школ в поселках Кудряшовский и Мичуринский Новосибирской области», — сообщили журналисту Сиб.фм в ведомстве.

По версии силовиков, директор "Ликстройя" договорился с представителем «Управления капитального строительства» Новосибирской области о систематической даче взяток за незаконные действия в его пользу при выполнении госзаказов. В декабре 2024 года чиновник получил часть взятки в размере 300 тысяч рублей и разрешил компании «Ликстрой» использовать 69 миллионов рублей авансового платежа вместо положенных 1,8 миллиона, что вызвало большой ущерб для Министерства строительства.

По информации источника редакции, речь идет о замдиректора Управления капитального строительства Новосибирской области Константине Ашифине. На него завели два уголовных дела о взятке и превышении полномочий. В настоящее время чиновник задержан, а учредитель «Ликстрой» находится под стражей.

