сегодня
30 ноября, 16:55
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
вчера 23:43
общество

Бабкина рассказала о желанных подарках ко Дню матери

Фото: ru.freepik.com
Каждая мама заслуживает достойного подарка, и не стоит обращать внимание на слова, что «ничего не нужно». Об этом рассказала певица Надежда Бабкина в интервью Общественной службе новостей.

По мнению артистки, любая мама мечтает о внимании и подарках, и дети должны это осознавать. Бабкина отметила, что утверждение «Мне ничего не надо» вводит в заблуждение. Она подчеркнула, что как можно считать, что близкому человеку ничего не нужно? Каждая хорошая мама заслуживает внимания и подарка в День матери, ведь материнство — это одна из самых сложных профессий. Мама всегда остается мамой, независимо от обстоятельств.

Бабкина также выразила надежду получить подарок от своих детей и внуков.

Ранее Сиб.фм писал, что 30 ноября жители Новосибирска отметят День матери.

0
Александра Моисеева
Журналист

