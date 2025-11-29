Бабкина рассказала о желанных подарках ко Дню матери

Каждая мама заслуживает достойного подарка, и не стоит обращать внимание на слова, что «ничего не нужно». Об этом рассказала певица Надежда Бабкина в интервью Общественной службе новостей.

По мнению артистки, любая мама мечтает о внимании и подарках, и дети должны это осознавать. Бабкина отметила, что утверждение «Мне ничего не надо» вводит в заблуждение. Она подчеркнула, что как можно считать, что близкому человеку ничего не нужно? Каждая хорошая мама заслуживает внимания и подарка в День матери, ведь материнство — это одна из самых сложных профессий. Мама всегда остается мамой, независимо от обстоятельств.

Бабкина также выразила надежду получить подарок от своих детей и внуков.

