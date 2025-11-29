В Новосибирском зоопарке манулы начали зажировку к зиме

В Новосибирском зоопарке манулы встретили первые жёсткие морозы так, будто всю осень к этому и шли.

По прогнозам температура в городе в ближайшие дни может упасть к тридцатиградусным отметкам. Звери, судя по внешнему виду, решили перестраховаться заранее.

У них закончилась обычная перед зимой зажировка. Шерсть встала плотнее, тело стало шире, будто каждый из них слегка округлился и набрал плотный запас тепла.

На видео, которое снял частый гость зоопарка Сергей Ильтяков, эти дикие коты выглядят так, словно сидят в собственных меховых коконах. Они осторожно устраиваются прямо на снег, тяжеловато перекатывают взгляд, и от этого становятся ещё больше похожи на пушистые комки, которые морозам явно нипочём.