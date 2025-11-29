В студгородке СГУПСа появился мурал о подвиге железнодорожников

В студгородке СГУПС появился новый мурал, созданный студентами в честь железнодорожников, работавших в годы Великой Отечественной войны.

Об открытии арт-объекта сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Работа получила название «Так закалялась сталь — Р65», что отсылает к марке рельсов, используемых на российских железных дорогах. Авторы подчеркивают, что этот символ отражает прочность и устойчивость людей, которые в сложных условиях военного времени обеспечивали бесперебойную работу путей.

Новосибирск во время войны стал важным тыловым центром: через город проходили составы с эвакуированными предприятиями, а с вокзала отправлялись на фронт жители региона. Новый мурал напоминает об этой части истории и о роли железнодорожников в обеспечении перевозок.