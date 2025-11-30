82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 04:57
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 04:57
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
вчера 23:01
общество

Адвокат прокомментировал развод Дибровых

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский опроверг появившиеся в соцсетях слухи о фиктивном разводе его клиента с супругой Полиной. По его словам, он не видит никакой выгоды в подобном шаге и считает утверждения источника недостоверными. Добровинский отметил, что женщина, распространяющая эти версии, плохо осведомлена, а сам Дибров официально разведена. Об этом рассказали NEWS.ru.

Ранее одна из знакомых семьи заявила, что расставание пары было инсценировкой, якобы связанной с пиаром и финансовыми мотивами. Она утверждала, что слухи о романе телеведущего с другой женщиной не соответствуют действительности, а развод был лишь частью задуманного сценария.

По ее версии, в историю намеренно вовлекли общего друга семьи — Романа Товстика — для усиления информационного эффекта. Однако это, по словам собеседницы, привело к неожиданным последствиям. При этом она подчеркнула, что у Товстика действительно есть отношения, но не с Полиной Дибровой.

Ранее Сиб.фм писал о том, как развод изменил актёра Прилучного.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.