Адвокат прокомментировал развод Дибровых

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский опроверг появившиеся в соцсетях слухи о фиктивном разводе его клиента с супругой Полиной. По его словам, он не видит никакой выгоды в подобном шаге и считает утверждения источника недостоверными. Добровинский отметил, что женщина, распространяющая эти версии, плохо осведомлена, а сам Дибров официально разведена. Об этом рассказали NEWS.ru.

Ранее одна из знакомых семьи заявила, что расставание пары было инсценировкой, якобы связанной с пиаром и финансовыми мотивами. Она утверждала, что слухи о романе телеведущего с другой женщиной не соответствуют действительности, а развод был лишь частью задуманного сценария.

По ее версии, в историю намеренно вовлекли общего друга семьи — Романа Товстика — для усиления информационного эффекта. Однако это, по словам собеседницы, привело к неожиданным последствиям. При этом она подчеркнула, что у Товстика действительно есть отношения, но не с Полиной Дибровой.

Ранее Сиб.фм писал о том, как развод изменил актёра Прилучного.