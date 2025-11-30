82.76% -1.2
вчера 23:34
общество

Аншлаг десятилетия: В Новосибирске не осталось билетов на легендарную группу «Любэ»

Столица Сибири переживает небывалый концертный ажиотаж. Билеты на предстоящее выступление легендарной группы «Любэ» были раскуплены новосибирцами практически молниеносно.

Подобный спрос наблюдается в городе нечасто. Концерт, намеченный на 16 декабря, пройдет на культовой площадке — в историческом зале Дома ученых СО РАН. На момент публикации, по данным билетных операторов, в продаже оставались буквально единичные места. Сообщалось лишь о двух доступных билетах, стоимость каждого из которых составляла 8 тысяч рублей.

Коллектив, основанный в 1989 году, давно завоевал статус одной из самых популярных и любимых народных групп в России. Их хиты прочно вошли в культурный код страны, регулярно занимая высокие позиции в музыкальных рейтингах.

Полный аншлаг, который обеспечили новосибирцы, лишь подтверждает неизменный успех и актуальность творчества «Любэ».

0
Валерия Ким
Журналист

