До 1 декабря ТИЭФ принимает заявки на участие

Оргкомитет II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума сообщил о завершении регистрации участников 1 декабря. Мероприятие пройдет 5–6 декабря в Доме союзов в Москве по поручению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Генеральным информационным партнером выступает NEWS.ru.

В программе запланирован новый формат — «Инвестиционный час», в котором примут участие губернаторы исторических регионов, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Инвесторы смогут напрямую обсудить с ними перспективные направления работы, риски и существующие проекты.

Сальдо отметил, что форум призван показать предпринимателям из России и других стран реальные возможности для развития на территориях исторических регионов. Он подчеркнул, что «Инвестиционный час» станет площадкой для предметного диалога между властью и бизнесом, а задача мероприятия — объединить готовых инвестировать в экономику страны.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий указал, что регион активно развивает промышленность и аграрный сектор, а ключевым фактором роста является Свободная экономическая зона. По его словам, она обеспечивает привлекательные условия для инвесторов, предлагая четкий план действий и поддержку государства. Балицкий отметил, что цель — превратить Запорожскую область в промышленный хаб юга России, что даст экономический эффект, новые рабочие места и улучшение качества жизни.

