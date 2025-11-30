Губернатор Травников и мэр Кудрявцев поздравили жителей Новосибирской области с Днём матери

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравили жителей региона и города с Днём матери. Напомним, что этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября, которое в этом году выпало на 30 число.

Оба руководителя отметили, что День матери – это особенный праздник и выразили глубокую признательность матерям, за их труд и самоотверженность, подчеркнув их неоценимую роль как опоры, мудрых наставников и источника любви.

«Мама поддерживает нас в трудные минуты, вдохновляет на новые достижения, радуется нашим успехам и помогает преодолевать любые преграды, помогая найти свой путь в жизни. Для каждого из нас мама – это самый главный человек, источник силы и вдохновения», — сказал в своём поздравлении Андрей Травников.

Он также пожелал, чтобы каждый день матерей был наполнен радостью, теплом и улыбками.

«Вы подарили нам жизнь, воспитали, поддерживали в трудные моменты и радовались нашим успехам вместе с нами. Спасибо за тепло, заботу, терпение и любовь. В Новосибирске становится уютнее и теплее благодаря вашей нежности и вниманию. Вы создаёте особую атмосферу домашними вечерами и на семейных праздниках», — говорится в поздравлении Максима Кудрявцева.

Он пожелал им крепкого здоровья и благополучия, отметив, что ценится всё, что они делают для семей и города.