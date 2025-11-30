Катя Лель рассказала о подарке на День матери

Певица Катя Лель поделилась, какие подарки предпочитает делать близким, пишет Общественная служба новостей.

В преддверии Дня матери она раскрыла, что подготовила сюрприз для своей мамы. Артистка решила подарить ей бытовую технику и путёвку на отдых. Лель отметила, что стремится окружить родительницу заботой, избавив её от домашних хлопот. Недавно они вместе провели время, путешествуя по Москве, а теперь певица организует для неё поездку в тёплые страны.

Она подчеркнула, что ежегодно старается выбирать подарки, способные принести маме радость. В ответ та также оказывает внимание дочери, преподнося ей различные приятные вещи.

Ранее Сиб.фм писал о рекомендациях Шаляпина по поводу подарков для мам.