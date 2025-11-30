Мораторий на проверки в Новосибирской области продлили до 2026 года

В 2026 году в Новосибирской области продолжит действовать режим ограничений на проведение плановых проверок предпринимателей.

В региональной прокуратуре сообщили, что из предложенных контролирующими структурами 3453 мероприятий было отклонено 2849 — таким образом, под запрет попало 82,5% проверок.

Мораторий представляет собой временное прекращение или сокращение плановых инспекций, проводимых надзорными ведомствами. В его основе — риск-ориентированный подход: чем ниже уровень потенциальной опасности деятельности предприятия, тем реже его могут проверять.

От плановых контрольных мероприятий освобождены учреждения образования — от детских садов до вузов, государственные и муниципальные медучреждения, а также гидротехнические объекты II класса. На таких площадках надзорные органы ограничиваются профилактическими визитами. Инспекторы также посещают организации после получения уведомления о старте предпринимательской деятельности.

Однако действие моратория снимается, если возникает угроза жизни и здоровью граждан, фиксируются задержки заработной платы, появляются признаки повышенного риска, поступает согласование прокуратуры или соответствующее поручение президента.

Напомним, первый мораторий на плановые проверки бизнеса был введён в 2016 году. Позднее его неоднократно продлевали в качестве меры поддержки предпринимателей в период пандемии и санкционного давления.