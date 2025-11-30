На карьере Горский в Новосибирске спасатели обнаружили опасную прорубь

Во время обследования водоёмов 29 ноября экипажем «Вега-2» на карьере Горский была выявлена несанкционированная прорубь. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС Новосибирска.

Спасатели обращаются к любителям зимнего плавания с призывом проявить ответственность и заботу об окружающих. Они подчёркивают, что с уважением относятся к выбору людей, практикующих погружения в ледяную воду, однако напоминают о серьёзной угрозе, которую создают подобные самовольные проруби. Открытая полынья, малозаметная под снегом, может стать смертельной ловушкой для ребёнка или взрослого, вышедшего на лёд. Риск усугубляется тем, что место для такой проруби часто выбирается без оценки прочности льда, что создаёт угрозу внезапного обрушения.

Спасатели МАСС продолжают мониторинг ледовой обстановки и настойчиво просят всех любителей зимних развлечений на воде заботиться не только о себе, но и о безопасности других. Также отмечается, что все несанкционированные проруби будут устраняться.