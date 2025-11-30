Новосибирские врачи спасли ребёнка с зубом в бронхах

В пресс-службе Минздрава Новосибирской области рассказали о нескольких случаях, когда дети проглатывали или вдыхали опасные предметы. Врачи ГДКБСМП перечислили самые частые и необычные находки в дыхательных путях и желудках маленьких пациентов: от монет и магнитных шариков до зуба.

Врач-педиатр-пульмонолог Елена Левошко привела в пример уникальный случай, когда у мальчика развилась пневмония из-за собственного зуба, попавшего в бронхи. Как выяснилось, резец ребёнку выбили на площадке. Неделю зуб провёл в организме, вызывая гнойный процесс, пока его не обнаружили с помощью КТ. Ребёнку провели бронхоскопию и вытащили злосчастный зуб, сейчас мальчика уже выписали.

Медики также обращают внимание на опасность орехов и семечек. За последний месяц врачи спасли двоих детей до двух лет, которые вдохнули орехи. Пульмонолог объяснила, что главная опасность заключается в мгновенной воспалительной реакции, которая возникает в бронхах. Образующееся разрастание ткани не только мешают дышать, но и маскируют само инородное тело, из-за чего его извлечение требует многократных бронхоскопий и долгой терапии. Врач подчеркнула, что детям до 2-3 лет давать орехи и семечки категорически нельзя.

Что касается предметов, попавших в желудок, то здесь, по словам заведующей эндоскопическим отделением Ольги Ахалкалакеловой, современное оборудование значительно облегчает задачу врачей. Для извлечения таких предметов, как цепочки, магнитные шарики и монеты, в стационаре используются разнообразные эндоскопические инструменты, в том числе и специальная корзинка-ловушка для круглых предметов.