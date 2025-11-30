82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 ноября, 16:57
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
30 ноября, 16:57
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 15:59
общество

Подвиг в красках: новый патриотический мурал украсил студгородок СГУПСа

Фото: тг-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева
Подпишитесь на Telegram-канал

На территории студенческого городка Сибирского государственного университета путей сообщения появился патриотический мурал под названием «Так закалялась сталь – Р65». О его открытии сообщил в своём Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Эта художественная композиция была создана силами студентов и посвящена подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Символично, что в названии использовано техническое обозначение высокопрочных рельсов – Р65, которые и сегодня формируют основу железнодорожного полотна России.

Новосибирск в военные годы стал настоящим щитом и арсеналом для страны, и ключевую роль в этом сыграла стальная магистраль. Именно по железной дороге сибиряки отправлялись на фронт, а в обратном направлении в город прибывали эвакуированные предприятия, музейные коллекции, театры. Всего в годы Великой Отечественной войны Новосибирск принял более трёхсот тысяч человек.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.