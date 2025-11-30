Промышленность Новосибирской области ушла в минус по итогам десяти месяцев

Промышленный сектор Новосибирской области завершил январь–октябрь 2025 года со снижением. По данным Новосибирскстата, индекс промышленного производства за десять месяцев составил 98,1% от уровня прошлого года, что подтверждает продолжение отрицательной динамики, не изменившейся и по итогам октября.

Отраслевая структура показывает разнонаправленные тренды. В сфере обрабатывающих производств зафиксировано падение на 2,7%, тогда как предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, напротив, увеличили объемы на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом в январе–сентябре индекс находился на уровне 99%. Таким образом, октябрь усилил тенденцию снижения, что стало заметным фактором ухудшения общей динамики промышленного развития региона.