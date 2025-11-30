Психолог рассказал о причинах послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия — распространённое психоэмоциональное нарушение, которое может возникать во время или после беременности. Оно проявляется стойкой грустью, апатией, повышенной утомляемостью и другими симптомами. Медики относят его к формам депрессивного расстройства и считают наиболее частым осложнением родов, вызванным сочетанием биологических и психологических факторов.



Психолог Михаил Хорс пояснил, что истинный диагноз «послеродовая депрессия» должен ставить врач, а в обиходе этим термином часто называют общее ухудшение эмоционального состояния матери. По его словам, одной из ключевых причин такого состояния становится неготовность к трудностям материнства, усиленная завышенными требованиями к себе и ребёнку. Он отметил, что стандартные советы вроде прогулок или найма няни помогают лишь тем, кто имеет и финансовые возможности, и внутренний ресурс.



Эксперт считает, что справляться с упадком следует через изменение внутреннего отношения: принять, что материнство может быть тяжёлым, что непонимание со стороны близких возможно, а детский плач — нормален и не свидетельствует о плохом материнстве. Только внутренне готовая к трудностям женщина способна воспринимать их без катастрофизации и находить силы для заботы о себе, пишет Общественная служба новостей.

Хорс рекомендовал матерям снижать требования к себе и опираться на реальность, а не на идеальные ожидания, несоответствие которым часто приводит к стрессу и боли.





