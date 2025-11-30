Россиянам рассказали о способах избежать обмана при покупке билетов онлайн

Эксперт в области IT Артём Геллер предупредил о рисках покупки театральных билетов через интернет. Он отметил, что приобретать их стоит только на проверенных ресурсах, внимательно проверяя адрес сайта и данные для оплаты, пишет NEWS.ru.



По словам специалиста, даже опытным пользователям бывает трудно отличить фейковую площадку от настоящей. Если человек уже посещал официальный сайт театра, он может заметить несоответствия — необычные элементы оформления, неполную информацию или неработающие страницы. Такие признаки часто говорят о том, что ресурс создан мошенниками в спешке.



Геллер подчеркнул, что особое внимание следует уделять URL-адресу, проверяя его посимвольно при малейших сомнениях. Он также обратил внимание, что подозрение должно вызывать использование непривычных для театров способов оплаты. По его словам, легальные площадки не принимают деньги на личные номера телефонов или по сомнительным реквизитам.



Эксперт рекомендует пользователям проявлять бдительность и помнить, что безопасность онлайн-покупок напрямую зависит от внимательности и проверки источника.



