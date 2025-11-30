Шаляпин рассказал о подарках мамам

Известный шоумен и певец Прохор Шаляпин ежегодно старается порадовать свою маму в День матери. В разговоре с Общественной службой новостей он отметил, что самый важный подарок заключается не в материальных вещах, а в эмоциях и заботе.

Он поделился, что всегда стремится окружать свою маму вниманием не только в праздничные дни. В этом году артист подготовил особый сюрприз, который пока не хочет раскрывать, чтобы сохранить интригу. При этом Шаляпин подчеркнул свою любовь к матери.

Кроме того, он дал советы тем, кто еще раздумывает над подарками для своих близких. По его мнению, мамам не нужны драгоценности. Главное для них — здоровье и счастье их детей, а также внимание и забота, которые они могут им дарить. Шаляпин акцентировал, что именно это имеет наибольшее значение для каждой мамы, а не материальные подарки.

