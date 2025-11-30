Успенская поделилась желаемым подарком на День матери

В канун Дня матери Общественная служба новостей пообщалась с известными мамами, выяснив, какие подарки они хотели бы получить от детей. Певица Любовь Успенская призналась, что сегодня не испытывает потребности в материальных дарах. По ее словам, у нее есть все необходимое, и она не ожидает подарков ни от детей, ни от мужчин. Если дочь решит вручить что-то от души, артистка будет благодарна, но считает, что истинная ценность подарка — в искренности, а не в обязательности.

Певица пояснила, что давно перестала радоваться вещам, даже дорогим. Для нее важнее теплое и заботливое отношение близких, ощущение любви и признательности. Такой знак внимания она назвала самым ценным лично для себя. При этом Успенская отметила, что у других женщин могут быть иные предпочтения — кто-то мечтает о ювелирных украшениях, путешествиях или дорогих автомобилях.

Таким образом, для артистки главный подарок — это проявление человеческой теплоты, а не материальные символы праздника.

