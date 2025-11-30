В аэропорту Новосибирска задерживается сразу несколько рейсов

Судя по данным электронного табло международного аэропорта Толмачёво задерживаются как минимум три рейса.

Онлайн-табло аэропорта сообщает о задержке рейсов из трех городов: Перми, Санкт-Петербурга и Краснодара. Рейс из Перми должен был приземлиться в 22:00 местного времени, из Санкт-Петербурга — в 22:2О, а из Краснодара — в 02:35. В настоящее время напротив этих рейсов на онлайн-табло светится статус "Задерживается".

О причинах задержки, официально не сообщается, но, возможно, свою роль сыграли не самые простые погодные условия, которые наблюдаются в Новосибирске. Также нет официальных данных о том, как надолго задержатся рейсы.

Пассажирам рекомендуется регулярно проверять актуальное время прибытия на официальном сайте или в мобильном приложении аэропорта, а также обратиться напрямую к представителям перевозчика, чтобы получить точную информацию о причинах и новом времени прибытия конкретного рейса.