В Кемерове ранним утром загорелась машина

В Кемерове ранним утром на улице Таврической загорелся легковой автомобиль Lada Granta. По информации пресс-службы МЧС Кузбасса, сигнал о возгорании поступил в 7:18. Когда пожарные прибыли, машина уже была полностью охвачена пламенем.

Четверо спасателей оперативно приступили к тушению, и спустя несколько минут огонь был локализован. К 7:30 открытое горение прекратилось. Пострадавших нет, ущерб ограничился автомобилем — полностью выгорел моторный отсек.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, пишет Сiбдепо.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области за сутки зафиксировали три пожара и два ДТП.