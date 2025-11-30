82.76% -1.2
вчера 20:55
общество

В Новосибирск придёт потепление и ежедневные снегопады

После морозных выходных в Новосибирске в начале декабря ожидается заметное потепление и почти непрерывные снегопады.

Такой прогноз дают специалисты Западно-Сибирского УГМС вместе с ведущими погодными сервисами.

По данным Gismeteo, самым тёплым днём станет вторник, 2 декабря — днём температура может подняться до +1 °C. «Яндекс Погода» уточняет, что в течение недели дневные значения будут колебаться в диапазоне от 0 до –13 градусов, а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до –18 градусов.

Осадки в виде снега ожидаются почти каждый день, а к следующим выходным синоптики предупреждают о возвращении крепких морозов — до –23 градусов. На дорогах при этом сохранится сильная гололедица, что потребует повышенной осторожности от водителей и пешеходов.

Валерия Ким
Журналист

