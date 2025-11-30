В Новосибирске разыскивают владельца брошенной Toyota Vitz

В Дзержинском районе Новосибирска власти пытаются установить владельца заброшенной Toyota Vitz, которую обнаружили во дворе дома на улице Кошурникова, 16/1.

Сообщение о найденном автомобиле без госномеров опубликовано на официальном сайте мэрии.

Собственнику серебристой иномарки предлагают самостоятельно и за свой счёт убрать машину с территории — эвакуировать её либо переставить на специально предназначенную площадку для хранения.

Если владелец не объявится до 8 декабря, автомобиль принудительно отправят на специализированную стоянку.

Ранее в этом же районе нашли ещё одну заброшенную «Тойоту» — она стоит прямо в снегу без колёс.