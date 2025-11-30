В Новосибирске суд на крупную сумму оштрафовал компанию-строителя Центрального моста через Обь

Арбитражный суд Новосибирской области обязал «Сибирскую концессионную компанию» (группа «ВИС») выплатить 92,6 млн рублей неустойки за систематическое нарушение сроков строительства Центрального моста через Обь.

По данным суда, санкции начислены за период с января 2024-го по апрель 2025 года, когда региональное ГКУ «Мост» неоднократно фиксировало отклонения от графика и направляло подрядчику претензии. Именно в эти месяцы проект фактически стоял, поскольку новый календарный план ещё не был утверждён.

Согласно первоначальному соглашению 2017 года, объект должны были сдать в декабре 2022 года. Однако сроки дважды переносили, и сейчас завершение строительства официально ожидается в декабре 2025 года.

Конфликт усугублялся взаимными обвинениями сторон. Так, власти ограничили доступ концессионера к части капитального гранта в размере 3,3 млрд рублей. ВИС в ответ приостановил работы, ссылаясь на отсутствие оборудования и сложности с переносом инженерных сетей.

Дополнительное соглашение о новом графике, подготовленное в 2024 году, не было одобрено ФАС, поэтому сроки пришлось утверждать через суд — это произошло только весной 2025 года.

Решение по взысканию неустойки пока не вступило в законную силу.