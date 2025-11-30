В Новосибирске учёные обучили ИИ ставить диагноз по походке

В Новосибирске учёные НИИ гигиены Роспотребнадзора разработали и запатентовали метод анализа биомеханики человеческой ходьбы с применением искусственного интеллекта.

Данное изобретение предназначено для оценки нарушений в работе опорно-двигательного аппарата, сообщает ТАСС.

Суть предложенного способа заключается в видеофиксации процесса ходьбы человека при взгляде сбоку с последующим расчётом количественных показателей и определением степени их отклонения от нормы. Авторы методики поясняют, что любые нарушения в мышцах, вызванные проблемами с иннервацией или кровоснабжением, неизбежно отражаются на ходьбе. Когда заболевания, затрагивающие мышечную систему, длятся долго, эти изменения становятся стойкими.

Для проведения диагностики испытуемому нужно несколько раз пройтись перед камерой. Полученные видеоданные обрабатываются на компьютере с помощью нейросети и специальной модели, разработанной учёными. Модель определяет 25 ключевых точек на теле человека, связанных с его анатомией, после чего вычисляются координаты частей тела, задействованных в ходьбе. Нейронная сеть формирует массив геометрических параметров и вычисляет отклонения от нормальных значений.

Важными преимуществами способа, предложенного новосибирскими исследователями, являются использование недорогого оборудования, бесконтактность процедуры, а также наличие специально созданной системы для анализа и интерпретации полученных данных.