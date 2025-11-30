В Новосибирске улицы и площади украсили к празднованию Нового года

1 декабря Новосибирск преобразился и оделся в новогоднюю иллюминацию. Основная череда праздничных торжеств ждёт горожан после 25 декабря. Какой будет встреча 2026 года? Что ждёт новосибирцев в период январских каникул? Ответы на эти вопросы дала главный организатор мероприятий, директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

Монтаж начался!

– Ирина Левоновна, на каком этапе сейчас подготовка к встрече Нового года, что ещё предстоит сделать?

– Всегда хочется рассказать о подготовке, потому что, когда появляется уже всё готовое, всё красивое, кажется, что так и должно быть. Но на самом деле большая работа проделывается нами. Буквально сразу после Дня города мы начинаем думать о том, что же будет на Новый год, чем порадовать новосибирцев. С точки зрения окончания оформления, эта работа длится до 1 декабря. Мы закупили три года назад новогоднее оформление и не дышим на него, стараемся содержать в порядке, чтобы использовать год за годом. Мы не докупаем по-крупному, но какие-то мелочи приобретаем или делаем своими руками.

Мы сотрудничаем с оформителями довольно высокого уровня, которые в состоянии своими руками многое сделать. И главная сейчас задача – это к 1 декабря основные объекты запустить, чтобы сияли они уже к 1 декабря. Новогоднее настроение должно быть в городе в основной своей части полностью. Почему говорю «в основной своей части»? Потому что ещё идёт работа с партнёрами, которые хотели бы принять участие в новогоднем оформлении.

Уже сегодня мы знаем, что «Аэрофлот» заинтересован оформить свою аллею в Первомайском сквере. «Т-Банк» готовит большую площадку на улице Ленина. Они засветятся чуть позже. Но думаю, что к 25 декабря весь объём декораций будет уже стоять в городе. Традиционно, как бы ни обижался на нас левый берег, в основном оформлен центр: Первомайский и Театральный скверы, улица Ленина на том же отрезке – от площади Ленина до Советской и немного парк «Арена», в котором мы будем проводить мероприятия.

– Расскажите, каковы бюджеты на празднование 26-го года? Какие основные статьи расхода, есть ли изменения по сравнению с прошлогодними показателями?

– Цифры я бы не называла полные, потому что непонятно, как считать. Мы только одно учреждение, а таких учреждений, которые формируют Новый год, много. Хочу сказать, что цифры не меняются из года в год – они плюс-минус одни и те же. Повторюсь, ищем партнёров. «Горводоканал» всегда участвует во всех наших, так сказать, крупных делах.

Основная часть расходов – это монтаж и демонтаж. Откройте любые сайты и посмотрите, сколько стоит работа вышки, сколько стоит работа людей на морозе. Это основные статьи расходов в данный период времени.

Вторая статья расходов – это проведение мероприятий, которых, может быть, будет не так много, не каждый день, но любое выставление сцены или выставление света, звука, экранов, особенно на морозе, это тоже довольно большая статья расходов, которые необходимы, это составная часть мероприятий.

– Расскажите о ключевых мероприятиях, которые запланированы в рамках празднования Нового года в Новосибирске.

– Ещё раз повторюсь, мы с 1 декабря открываем основные новогодние пространства. 1 декабря в 17:00 на всех этих локациях, которые я назвала, будут появляться новогодние персонажи, они будут создавать у людей новогоднее настроение.

7 декабря в КК имени Маяковского откроется главная резиденция Нового года. И она будет работать весь декабрь и большую часть января. Можно зайти в любое время в холл КК «Маяковский» и попасть в эту главную резиденцию. Там традиционные Почта Деда Мороза и кафе «Новый год – круглый год».

А по выходным по определённому графику будут бесплатные мероприятия для горожан. На Новый год в Театральном сквере мы установим большой экран, с которого прозвучат официальные поздравления от мэра города Новосибирска, от губернатора Новосибирской области и, конечно же, от президента. Будет звучать праздничная музыка. Где-то с 22 до 2 часов мы будем создавать для новосибирцев праздничное настроение.

Дальше – с 4 января по 8 января – состоится традиционный 26-ой фестиваль снежных скульптур. Он уже несколько лет проводится на приз мэра города Новосибирска. 10 команд обычно съезжаются и на определенную тему лепят, вырубают скульптуры.

Фестиваль этот мы оставили в парке «Арена», у входной группы, где расположен «Визит-Центр». Десять команд уже заявились, может быть, одна-две ещё появятся. От Луганска до Шанхая в этом году география. Название, тема конкурса – «Моя культурная столица». Мы предложили пофантазировать на тему каждому региону: что было бы, если бы их регион был культурной столицей.

4-го января состоится открытие и 4-го же в парк «Арена» мы пригласим горожан лепить снежных баб, веселиться и радоваться зиме. А 8 января – закрытие фестиваля, награждение. Вот так пройдёт фестиваль снежных скульптур.

7 января, на Рождество, мы установим два вертепа: у оперного театра в Театральном сквере, и в парке Михайловская набережная. А сам концерт, который мы уже несколько лет называем «Самый добрый концерт», пройдёт в Маяковском. Боимся мы погоды. Порой получается, что на улице из-за погоды людей меньше, чем в тысячном зале КК «Маяковский».

– А будут ли на новогодние каникулы организованы спортивные какие-то мероприятия в парке «Арена»?

– Спортивные мероприятия, безусловно, будут проводиться на катках. Традиционно будут залиты около 50 катков в городе. И на большей части из них проводятся открытые уроки, показательные выступления. Нужно следить за информацией. Лыжни во многих парках города и соревнования лыжные, всякие весёлые старты и тому подобное – это всё в городских парках. В общем, следите за информацией.

– Что можно считать основной площадкой для встречи Нового года?

– Наверное, получается, что основная площадка в парке «Арена», потому что, смотрите, там и фестиваль снежных скульптур, и фестиваль снежных баб, где горожане будут лепить, и закрытие фестиваля.

Я думаю, что парк «Арена» зимой более удобен для проведения мероприятия. Летом там не очень удобно. Тем не менее сохранятся и традиционные площадки – площадь Ленина, Театральный сквер. Но там мероприятия особо мы не проводим, не считая открытия 1 декабря улицы Ленина. Там горожан ждут фотозоны и прекрасное освещение.

И вот она нарядная....

– Что будет нового в оформлении главной городской ёлки? Она расположится на площади Ленина?

– Ёлка – не на площади Ленина, а в Театральном сквере, чтобы никого не дезинформировать. Мы перестали уже давно ставить на площади ёлку, мы ставим её у нашего НОВАТа. Там же она и в этом году будет стоять. И мы поддались, так сказать, трендам оформительским – будет она оформлена с элементами русского стиля с красными бусами и какой-то русской символикой. Это сейчас модно: русский стиль в моде. И поэтому мы решили не отставать.

Нашей ёлке уже лет пять. Предыдущую мы сменили, так как она была в предаварийном состоянии. Я однажды вышла с улицы Ленина, она ещё на площади стояла, смотрю, а она голову повесила... А новая ёлка ещё хороша. Пока даже не ставим задачу сменить ёлку.

Также после нового года всё разбирается и отвозится на хранение. Освещение с улицы Ленина мы и летом используем. Всё это хранится с соблюдением всех необходимых требований.

– Расскажите, планируется ли создание ледовых городков в разных районах города?

– Значит, ледовый городок, который на набережной, он будет традиционно. Всё тот же Машаров, вокруг которого столько споров. Считаю, это человек-герой нашего города, который много лет делает этот ледовый городок на свой, так сказать, страх и риск.

Больше вот таких прям городков ледовых не будет. Горки во всех парках будут, но в основном небольшие, которые не требуют присутствия человека там наверху. По поводу этого вопроса тоже много споров: считать ли горку аттракционом или нет?

– А будут ли в городе в период каникул ярмарки или рождественские базары?

– На улице Ленина традиционно встанет 11 или 12 домиков, с помощью них будет организован мини-рождественский базар. Там и сувенирная продукция будет представлена, и еда. И во всех торговых центрах будут организованы такие рождественские базары. Они уже, по-моему, открываются...

– Какой основной сюрприз ждёт новосибирцев? На что стоит обратить внимание? Будут ли приглашённые артисты?

– Если честно, чего-то сногсшибательного ждать не стоит. У нас были две идеи. Но пока мы их не осуществим. Была идея сделать закрытие фестиваля снежных скульптур необычным: с помощью проекторов оживить скульптуры, но пока бюджет на это не нашёлся. Каких-то интерактивных или проекционных шоу в этом году у нас не запланировано.

И в эти новогодние праздники мы никого из известных российских артистов не приглашаем. В КК «Маяковский» мы представление только своими силами сделаем.

Горки и катки

– Перейдём к вопросу организации движения в городе в новогодний период. Проблем с парковками не будет? Стоит вообще на машине ехать в центр?

– Улица Ленина будет закрыта до 31 января точно. Потом 1 февраля мы начинаем демонтаж. Сколько он продлится неизвестно, но ломать не строить, думаю, быстрее откроется. По постановлению – до 10 февраля. Если мы раньше демонтируем, то, конечно, открываем сразу, ни в коем случае не тянем резину, понимая, что это кусок центра города. Так что, мне кажется, можно смело ехать в город на машине, если найдёте парковку.

– Расскажите о катках, которые будут залиты в Новосибирске? Повторений «ракеты» не планируется?

– Слушайте, это же фотомонтаж совершенно очевидный был! Мы поднимали потом дрон. Ну, нет там прям вот такого очертания, как он там ещё ёлочку дорисовал. Смешно... А с другой стороны, этот каток стал интересовать туристов! Помню, история была: каток закрыли, чтобы почистить, а мужик рвётся: «Пустите меня, пустите!» Ему говорят: «Ну, подожди час!» А он оказывается перелётом был в Толмачёво, услышал про каток, и решил успеть прокатиться между пересадками...

В этом году основной каток будет на Михайловской набережной. Но он не будет таким длинным. Он будет как в прошлом году. Самым длинным он был в 130-летие. Это очень сложно технологически, поэтому повторять его никто не будет каждый год.

– Ирина Левоновна, скажите, а для вас Новый год – это всё-таки работа? Когда все отдыхают, у вас работа в самом разгаре?

– Да, для нас Новый год – это работа. Мы это абсолютно чётко осознаём. Никаких планов никогда у нас нет. Я сейчас про свою команду говорю. Мы, подписывая трудовой договор, знаем, что у нас нет жизни в июне, в мае, теперь добавили Обские фестивали – в июле, а также в декабре. В работе – наша жизнь. И мы себя в этом нашли. Нам это нравится: создавать, воплощать...

– А как вы вообще, именно ваш семейный новый год встречаете?

– Часто просто вся семья приезжает, например, к ёлке в Театральный сквер, когда мы делаем в КК «Маяковский» Новый год – там собираемся. Моя семья всегда рядом. А оливье я резать не люблю, – призналась Ирина Саркисян.