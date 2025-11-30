В Новосибирске в массовом ДТП пострадала женщина

Утром 30 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошло крупное ДТП с участием четырёх автомобилей.

В результате аварии травмы получила 43-летняя пассажирка одной из машин, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 53-летний водитель BMW X3 не сохранил безопасную дистанцию и въехал во впереди движущиеся автомобили. После первичного удара иномарка последовательно столкнулась с Chery Tiggo, Toyota Ipsum и Kia Rio.

Пострадавшую женщину госпитализировали с полученными травмами. Все обстоятельства аварии и причины, которые могли привести к нарушению дистанции, сейчас устанавливаются сотрудниками ГИБДД.