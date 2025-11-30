В Новосибирске выставили на продажу шахматы ручной работы за 145 тысяч рублей

На одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже набора шахмат Eagle Pewter, который продавец оценил в 145 тысяч рублей.

«Ручная работа. Оловянные фигуры покрыты 24-х каратным золотом. Ограниченный тираж», — говорится в объявлении.

Комплект поставляется в большом велюровом кейсе, а футляры для фигур сделаны из красного дерева. Игровая доска стеклянная, с элементами позолоты размером 51х51 см и высотой 8 см. Высота фигур варьируется от 9 до 15 см.

Отметим, что подобные предметы часто становятся частью частных коллекций или подарком для ценителей настольных игр.