сегодня
30 ноября, 16:58
пробки
3/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
сегодня 03:59
общество

В России идёт спор между банками и маркетплейсами

Фото: ru.freepik.com
Юрист Александр Хаминский считает, что сегодняшняя политика цифровых платформ по своей сути является недобросовестной конкуренцией и требует прекращения. По его словам, маркетплейсы, концентрируя финансовые расчёты внутри собственной экосистемы и применяя ценовой демпинг, делают продажи аналогичных товаров через другие каналы экономически невыгодными, даже если их предлагают те же продавцы.

Такая практика, как он отметил, приводит к снижению активности офлайн-торговли и закрытию независимых интернет-магазинов. В итоге рынок постепенно переходит под контроль ограниченного числа крупных игроков, что, по мнению эксперта, приводит к монополизации и негативно отражается на состоянии экономики, пишет Общественная служба новостей.

Ранее Сиб.фм писал, что маркетплейсы вытесняют магазины «у дома» и галантерейные лавки из Новосибирска.

Александра Моисеева
Журналист

