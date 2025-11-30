В России идёт спор между банками и маркетплейсами

Юрист Александр Хаминский считает, что сегодняшняя политика цифровых платформ по своей сути является недобросовестной конкуренцией и требует прекращения. По его словам, маркетплейсы, концентрируя финансовые расчёты внутри собственной экосистемы и применяя ценовой демпинг, делают продажи аналогичных товаров через другие каналы экономически невыгодными, даже если их предлагают те же продавцы.

Такая практика, как он отметил, приводит к снижению активности офлайн-торговли и закрытию независимых интернет-магазинов. В итоге рынок постепенно переходит под контроль ограниченного числа крупных игроков, что, по мнению эксперта, приводит к монополизации и негативно отражается на состоянии экономики, пишет Общественная служба новостей.

Ранее Сиб.фм писал, что маркетплейсы вытесняют магазины «у дома» и галантерейные лавки из Новосибирска.