Врач рассказал о восстановлении после родов

Восстановление женщины после родов занимает несколько месяцев и требует соблюдения медицинских рекомендаций, бережного отношения к себе и поддержки близких. В преддверии Дня матери врач Дмитрий Еделев отметил, что послеродовая адаптация проходит по медицинскому и немедицинскому направлениям.

В роддоме врачи контролируют состояние матери, делают УЗИ, обрабатывают швы, обучают правильному положению тела. Через 6–8 недель необходим осмотр у гинеколога с анализами и, при необходимости, консультациями других специалистов, пишет Общественная служба новостей.

По словам эксперта, внутренние органы восстанавливаются раньше, чем мышцы и фигура, поэтому женщине важно принять временные изменения — растяжки, лишний вес. Он советует полноценное питание, достаточное потребление воды, особенно при грудном вскармливании, и соблюдение гигиены.

Мышцы тазового дна требуют щадящего режима: первые месяцы нельзя поднимать тяжести, кроме ребёнка. После консультации с врачом допустимы упражнения Кегеля. При диастазе рекомендуется бандаж, разгрузка спины с помощью слинга и лечебная гимнастика.

Часто в первые недели возникает «бэби-блюз» — плаксивость, перепады настроения. Лучшее средство — отдых, помощь близких и общение с другими мамами. Родным следует исключить критику, взять на себя бытовые дела и выделять матери время для восстановления.

Еделев подчёркивает: не стоит сравнивать себя с «идеальными» образами из соцсетей, а при любых сомнениях необходимо обращаться к специалистам. Восстановление после родов — это марафон, а не спринт.

