Юрист рассказал о последствиях осквернения памятника для школьников

В Сочи группа школьников запустила фейерверки у памятника «Три солдата», посвящённого героям Великой Отечественной войны. Юрист Михаил Пирогов пояснил, что наказание будет зависеть от возраста нарушителей и характера их действий.

Он отметил, что осквернение мемориала считается в России серьёзным правонарушением. Если участникам инцидента нет 16 лет, их могут привлечь к административной ответственности — это может быть предупреждение, штраф, обязательные работы или возмещение ущерба. Для старших подростков возможна квалификация по статье 244 УК РФ, предусматривающей штраф, обязательные работы или лишение свободы за надругательство над памятниками ВОВ.

По словам юриста, в отношении несовершеннолетних часто применяют меры воспитательного воздействия, но они не исключают ответственности. При значительном ущербе и подтверждённом умысле для лиц старше 16 лет возможны более строгие санкции, включая уголовное преследование, пишет NEWS.ru.

