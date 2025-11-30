82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 05:00
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 05:00
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
вчера 23:15
общество

Юрист рассказал о последствиях осквернения памятника для школьников

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Сочи группа школьников запустила фейерверки у памятника «Три солдата», посвящённого героям Великой Отечественной войны. Юрист Михаил Пирогов пояснил, что наказание будет зависеть от возраста нарушителей и характера их действий.

Он отметил, что осквернение мемориала считается в России серьёзным правонарушением. Если участникам инцидента нет 16 лет, их могут привлечь к административной ответственности — это может быть предупреждение, штраф, обязательные работы или возмещение ущерба. Для старших подростков возможна квалификация по статье 244 УК РФ, предусматривающей штраф, обязательные работы или лишение свободы за надругательство над памятниками ВОВ.

По словам юриста, в отношении несовершеннолетних часто применяют меры воспитательного воздействия, но они не исключают ответственности. При значительном ущербе и подтверждённом умысле для лиц старше 16 лет возможны более строгие санкции, включая уголовное преследование, пишет NEWS.ru.

Ранее Сиб.фм писал о повреждении памятника герою-афганцу в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.