82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 05:00
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 05:00
пробки
0/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 78.22 | eur 90.81
вчера 23:42
общество

Юриста возмутили двойные стандарты судов в отношении отцов

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В России фиксируются случаи применения закона с элементами двойных стандартов, отметил председатель межрегиональной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. Он указал, что отцы нередко привлекаются к уголовной ответственности за «самоуправство» при попытках реализовать право на общение с детьми, тогда как матери, игнорирующие судебные решения о встречах, часто остаются безнаказанными. По мнению юриста, такая избирательность может использоваться как способ давления и ставит под сомнение принцип равенства перед законом.

Курбаков подчеркнул, что несоблюдение судебных решений в сфере семейных отношений формирует почву для конфликта, в котором страдают прежде всего дети. Он считает, что подобная практика смещает внимание правоприменителей с защиты интересов несовершеннолетних на борьбу между родителями. В результате споры о порядке общения превращаются в затяжные противостояния, а дети оказываются лишены полноценного контакта с обоими родителями, пишет NEWS.ru.

Юрист призвал к более справедливому и единообразному применению норм, чтобы исключить случаи необоснованного давления на отдельные группы граждан. По его мнению, любые радикальные меры в этой сфере требуют осторожности и тщательного анализа, так как от их последствий зависит психологическое и эмоциональное благополучие несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске женщину осудили на 3,5 года за истязание дочери.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.