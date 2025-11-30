Юриста возмутили двойные стандарты судов в отношении отцов

В России фиксируются случаи применения закона с элементами двойных стандартов, отметил председатель межрегиональной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. Он указал, что отцы нередко привлекаются к уголовной ответственности за «самоуправство» при попытках реализовать право на общение с детьми, тогда как матери, игнорирующие судебные решения о встречах, часто остаются безнаказанными. По мнению юриста, такая избирательность может использоваться как способ давления и ставит под сомнение принцип равенства перед законом.

Курбаков подчеркнул, что несоблюдение судебных решений в сфере семейных отношений формирует почву для конфликта, в котором страдают прежде всего дети. Он считает, что подобная практика смещает внимание правоприменителей с защиты интересов несовершеннолетних на борьбу между родителями. В результате споры о порядке общения превращаются в затяжные противостояния, а дети оказываются лишены полноценного контакта с обоими родителями, пишет NEWS.ru.

Юрист призвал к более справедливому и единообразному применению норм, чтобы исключить случаи необоснованного давления на отдельные группы граждан. По его мнению, любые радикальные меры в этой сфере требуют осторожности и тщательного анализа, так как от их последствий зависит психологическое и эмоциональное благополучие несовершеннолетних.

