Житель Карасука спас косуль, застрявших на льду

В Карасуке местный житель Илья Зайцев помог спасти десятки косуль, оказавшихся в ловушке на замёрзшем озере.

По словам очевидцев, он вместе с товарищем заметил диких животных, которые не могли самостоятельно выбраться с гладкой ледяной поверхности. Поняв, что косули обречены без посторонней помощи, мужчины немедленно отправились к ним.

Несмотря на сложные условия и риск, Илья Зайцев переносил животных по одному в безопасное место, столько, сколько хватало сил. Благодаря решительным действиям мужчин большинство косуль удалось вывести с опасного участка, что, по словам местных жителей, буквально спасло им жизнь.

История вызвала широкий отклик в районе — жители Карасука отмечают смелость и неравнодушие Ильи, а волонтёры называют этот поступок примером того, как внимание к природе может предотвратить трагедию.