Магнитная буря накроет Новосибирск: прогноз на 1 декабря

Сегодня, 1 декабря 2025 года, ожидается магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие жителей Новосибирска.

Специалисты отмечают, что активность геомагнитного поля будет средней, что иногда вызывает головные боли, раздражительность и снижение концентрации у чувствительных людей.

Метеорологи советуют ограничить физическую активность, избегать стрессов и по возможности меньше находиться на улице в периоды пиковых колебаний магнитного поля. Также рекомендуется уделить внимание питанию, пить достаточно воды и по возможности избегать приёма алкоголя.

Особую осторожность следует проявить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и повышенной метеозависимостью. Врачи советуют заранее планировать приём лекарств и контролировать давление.

Магнитные бури формируются из-за активных солнечных вспышек, которые выбрасывают потоки заряженных частиц в сторону Земли. Хотя такие явления не представляют прямой угрозы для жизни, их влияние на здоровье и самочувствие ощущается.

Жителям Новосибирска рекомендуется следить за прогнозами геомагнитной активности и при необходимости корректировать привычный ритм дня.