В Новосибирске арендатор угрожал хозяину квартиры пистолетом

За последние трое суток сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 20 попыток хищения и зафиксировали 87 нарушений общественного порядка.

29 ноября около 22:44 в Заельцовском районе на улице Кавалерийской хозяин квартиры, сданной посуточно двум людям, активировал тревожную кнопку сигнализации после того, как выяснилось, что в помещении проживают шестеро человек. Решив расторгнуть договор и выселить гостей, он столкнулся с сопротивлением со стороны одного из арендаторов — мужчины, зарегистрированного в Барнауле. После словесной перепалки арендатор сходил к автомобилю, вернулся с пистолетом и направил его на владельца жилья. Прибывшие бойцы ГБР задержали мужчину и передали его в отдел полиции «Заельцовский».

30 ноября в 02:41 в Кировском районе на улице Виктора Уса сработала тревожная сигнализация в магазине-баре. Две женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, разбили входную дверь бутылкой пива и отказались возмещать ущерб в размере 10 тысяч рублей. Бойцы ГБР-76 задержали хулиганок и доставили их в полицию; представитель заведения подал на них заявление.

В тот же день в 08:06 в оздоровительном центре на улице Лазурной в Октябрьском районе возник конфликт между посетителями и администрацией. Четверо мужчин, отдыхавших в сауне, повредили стол в гостевой комнате и при выезде потребовали возврата залога в 3 тысячи рублей. Администратор отказалась вернуть деньги, сославшись на ущерб. При участии прибывших бойцов ГБР стороны пришли к соглашению: посетители признали свою обязанность компенсировать стоимость мебели.

Позже, в 19:21 того же дня, в бизнес-центре «Сити-Центр» на улице Депутатская дежурный охранник заметил, как арендатор одного из офисов пытается вынести несколько коробок. После требований предъявить разрешение на вынос, женщина устроила скандал. Прибывшие бойцы ГБР-74 обеспечили возврат имущества на прежнее место до получения официального согласования от управляющей компании.