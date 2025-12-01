82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 23:12
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
82.76% -1.2
сегодня
01 декабря, 23:12
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.70 | eur 90.34
сегодня 16:35
общество

В Новосибирске в декабре прогнозируют мороз до -30 градусов

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В столице Сибири в декабре ожидается морозная погода с частыми снегопадами. По данным погодных сервисов, первая неделя месяца будет относительно тёплой: дневная температура составит от -8 до +1 °C. Уже 7 декабря столбик термометра днём может опуститься до -21 °C.

Самые холодные дни прогнозируются с 8 по 11 декабря: днём – от -21 до -24 °C, ночью – до -27...-28 °C. К середине месяца морозы ослабнут, 14 декабря воздух прогреется днём до -9 °C, ночью – до -13 °C.

С 16 декабря и до конца месяца дневная температура будет держаться на уровне -17...-13 °C, ночная – -19...-15 °C. Прогнозируются снегопады, в декабре ожидается лишь пять дней без осадков.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.