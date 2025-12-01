В Новосибирске в декабре прогнозируют мороз до -30 градусов

В столице Сибири в декабре ожидается морозная погода с частыми снегопадами. По данным погодных сервисов, первая неделя месяца будет относительно тёплой: дневная температура составит от -8 до +1 °C. Уже 7 декабря столбик термометра днём может опуститься до -21 °C.

Самые холодные дни прогнозируются с 8 по 11 декабря: днём – от -21 до -24 °C, ночью – до -27...-28 °C. К середине месяца морозы ослабнут, 14 декабря воздух прогреется днём до -9 °C, ночью – до -13 °C.

С 16 декабря и до конца месяца дневная температура будет держаться на уровне -17...-13 °C, ночная – -19...-15 °C. Прогнозируются снегопады, в декабре ожидается лишь пять дней без осадков.