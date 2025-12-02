Айрат Тухватуллин возглавил Новосибирский театр оперы и балета

Айрат Тухватуллин назначен директором Новосибирского театра оперы и балета. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры РФ.

В Министерстве культуры РФ уточнили, что Тухватуллин ранее занимал управленческие должности в театрах Нижнего Новгорода, Ярославля, а также в МХТ имени А. П. Чехова. В ближайшее время он будет представлен коллективу и официально приступит к работе.

Ара Карапетян руководил НОВАТом с 2018 года.