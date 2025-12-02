Долгострой на Первомайской в Новосибирске ввели в эксплуатацию

В Новосибирске введён в эксплуатацию жилой дом по адресу: ул. Первомайская, 200-Б. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области

Строительство здания началось ещё в 2014 году, однако было заморожено на долгие годы из-за финансовых проблем первоначального застройщика. К 2023 году готовность здания составляла лишь 25% – на месте будущего 8-этажного дома стоял лишь каркас из пяти этажей.

Для завершения строительства и защиты прав обманутых дольщиков в 2023 году объект передали жилищно-строительному кооперативу «Первомайская, 200-Б» с использованием механизмов реализации масштабных инвестиционных проектов. Работа, проведённая органами региональной власти и местного самоуправления, координируемая органами прокуратуры, позволило завершить строительство дома.

Ключи от новых квартир получили 43 семьи обманутых дольщиков, более десяти лет ждавших исполнения своих обязательств.