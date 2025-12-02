82.76% -1.2
сегодня 12:33
общество

Дополнительный транспорт запустят в Новосибирске на время Кубка Первого канала

Фото: ru.freepik.com
С 11 по 14 декабря в Новосибирске пройдёт Кубок Первого канала по хоккею. Чтобы болельщикам было проще добираться до ледовой арены, подготовят дополнительные поезда метро и автобусы, сообщили в Telegram-канале Максима Кудрявцева.

Во время Кубка Первого канала по хоккею в Новосибирске сделают метро и городские маршруты удобнее для зрителей. На Ленинской линии поезда будут ходить чаще, а после матчей добавят дополнительные составы.

Также усилят работу автобусов № 5, 6, 28, 39 и троллейбусов № 7, 8. Это поможет болельщикам быстрее добраться до ледовой арены и обратно.

Организаторы ожидают много гостей из других городов и стран, а местная команда «Сибирь» поддержит интерес жителей после недавней победы над «Барысом».

Александра Провоторова
журналист

