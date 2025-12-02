«Дорожный патруль» помог 1200 водителям в регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году

В Новосибирске экипажи «Дорожного патруля» следят за безопасностью движения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Служба действует с 2024 года, ежедневно помогая 10–12 водителям, а в непогоду — ещё большему числу. За 11 месяцев 2025 года помощь оказана более чем 1200 автомобилистам.

В Центре организации дорожного движения региона прошла встреча специалистов службы с представителями министерства транспорта. По словам руководства дорожного комплекса, «Дорожный патруль» стал важной частью интеллектуальной транспортной системы, так как неисправные машины и аварии мешают движению и снижают безопасность. Экипажи патрулируют основные магистрали, оказывая бесплатную помощь водителям.

Ежедневно на маршруты города и области выходят 18 экипажей, оснащённых огнетушителями, аптечками, тросами, устройствами для запуска двигателя, компрессорами и другим необходимым оборудованием. Они дежурят на ключевых транспортных узлах, включая мосты и площади, чтобы быстро ликвидировать последствия ДТП и предотвратить заторы.

Автомобили службы интегрированы в интеллектуальную транспортную систему: при срабатывании дорожных датчиков информация о происшествии поступает в центр управления, который направляет ближайший экипаж к месту аварии.