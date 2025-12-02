Кого не затронет новый утильсбор?

Новая методика расчета утилизационного сбора на автомобили, вступившая в силу 1 декабря, практически не коснется большинства российских потребителей.

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью журналистам.

По словам Алиханова, около 80% всех легковых автомобилей в стране имеют двигатель мощностью до 160 лошадиных сил. Именно на эти автомобили новые коэффициенты прогрессивного утильсбора не распространяются. «Если рассматривать текущий автопарк страны и планы по ввозу, то порядка 80% потребителей изменений не почувствуют», — подчеркнул министр.

Согласно новым правилам, размер утилизационного сбора теперь определяется не только типом и объемом двигателя, но и его мощностью. Для физических лиц, приобретающих автомобили до 160 л.с. для личного пользования, сохраняются льготы и сниженные коэффициенты. Это позволит большинству российских автолюбителей избежать дополнительных расходов, связанных с повышением утильсбора.

Эксперты отмечают, что новая система направлена на стимулирование экологически безопасного автопарка и корректировку налоговой нагрузки на более мощные автомобили, не затрагивая большинство обычных потребителей.