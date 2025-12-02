Комета 3I/ATLAS внезапно потускнела — учёные обсуждают причины

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, к которой приковано внимание астрономов всего мира, за последние дни заметно потеряла в яркости.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Российской академии наук, светимость объекта упала примерно на треть — несмотря на то, что он при этом продолжает стремительно приближаться к Земле.

Ранее, при подходе к Солнцу, 3I/ATLAS демонстрировала рост свечения — благодаря активному выделению газов и пыли, характерному для комет.

Теперь же ситуация изменилась кардинально: её звёздная величина повысилась с ~10.1 до ~10.6, что соответствует падению светимости до примерно 63–65 % от прежнего уровня.

Астрономы считают, что основная причина — удаление 3I/ATLAS от Солнца. Из‑за уменьшения солнечного нагрева испарение летучих компонентов (воды, газов) снижается, и комета отражает меньше света.

Кроме того, не исключены внутренние изменения: возможны трансформации поверхности ядра, снижение активности — всё это влияет на альбедо и, соответственно, видимую яркость.

Тем не менее даже после затухания 3I/ATLAS продолжает оставаться одним из наиболее заметных объектов на ночном небе — по оценкам, она всё ещё входит в четверку самых ярких комет, доступных для наблюдений при помощи телескопов.

Для учёных нынешнее падение яркости — важный сигнал. Оно говорит о том, что фазовая активность кометы меняется, и дальнейшие наблюдения помогут лучше понять природу 3I/ATLAS: как формировался её газопылевой покров, из каких материалов состоят её ядро и кома, и как ведут себя межзвёздные тела при «путешествии» через Солнечную систему.