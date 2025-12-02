Льготники в Новосибирской области получат двойные выплаты в декабре

В декабре 2025 года жители Новосибирской области, получающие социальные льготы, получат две выплаты сразу.

Первая — ежемесячная сумма, перечисляемая заранее, чтобы граждане могли воспользоваться деньгами до праздничных дней, когда банки и почтовые отделения работают с ограничениями.

Вторая выплата включает ежегодную индексацию социальных пособий, которая в 2026 году составит до 6,8%. В региональных органах соцзащиты отмечают, что это привычная практика, направленная на удобство льготников и обеспечение стабильного дохода перед длинными праздниками.

Уточнить даты и размер выплат можно в отделениях Пенсионного фонда, органах соцзащиты или на портале государственных услуг Новосибирской области.