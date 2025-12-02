82.76% -1.2
сегодня 16:35
общество проиcшествия

Лопнувшее графитовое сито вызвало взрыв на предприятии в Бердске

Фото: Прокуратура Новосибирской области
Взрыв на промышленном предприятии в Бердске под Новосибирском 28 ноября произошёл из-за попадания расплавленного металла в воду после разрыва графитового сита во время технологической операции. В результате происшествия пострадали три человека, включая директора предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Новосибирской области.

Руководитель инспекции Виктор Балашов отметил, что будет проведено полное расследование несчастного случая, чтобы установить все причины и обстоятельства, приведшие к травмированию людей.

По данным ведомства, инцидент произошёл во время перелива металла из одной ёмкости в другую. Лопнувшее графитовое сито привело к контакту расплавленного металла с водой и вызвало взрыв. Пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи. На место происшествия сразу выехал государственный инспектор труда. Расследование продо

Александра Провоторова
журналист

