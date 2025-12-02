Медаль Жукова вручили военному в Новосибирской области

2 декабря в Бердском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени М.И. Калинина прошла торжественная церемония вручения медали Жукова участнику специальной военной операции Александру Пучкину. Награду вручили за проявленные мужество и отвагу. Сейчас ветеран проходит реабилитацию после ранения, полученного в августе 2024 года во время боевого задания в Донецкой Народной Республике.

В мероприятии участвовали представители региональных и городских властей, а также военный комиссар Бердска. Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов отметил, что награда отражает признание заслуг Пучкина перед Родиной, его стойкость и стремление быть полезным обществу, несмотря на испытания. Он подчеркнул, что такие примеры вдохновляют молодёжь и демонстрируют важность верности своим убеждениям.

После получения ранения Пучкин столкнулся с проблемами со здоровьем и утратой документов. Благодаря поддержке министерства с сентября 2025 года он проходит комплексную реабилитацию в специализированном отделении дома-интерната. Главная цель ветерана — восстановить силы и вернуться к полноценной жизни. В будущем он планирует трудоустроиться в Бердский военный комиссариат.

Медаль Жукова вручается военнослужащим за отвагу, самоотверженность и мужество при исполнении воинского долга.