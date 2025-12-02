82.76% -1.2
общество

Музыкальные звонки заменят привычный звонок в школах Новосибирска в декабре

В декабре школы Новосибирска присоединятся к проекту «Мелодии вместо звонков»: уроки будут начинаться и заканчиваться музыкальными произведениями вместо обычного звонка, сообщили в Минобразования региона.

Инициатива направлена на создание новогоднего настроения, знакомство школьников с классической музыкой и напоминание о культурном наследии России. В декабрьскую подборку вошли «Зима» Вивальди, «Пляска скоморохов» Римского-Корсакова, а также вальсы из «Евгения Онегина», «Щелкунчика» и пьеса «Святки (декабрь)» Чайковского.

Проект проходит под эгидой Минпросвещения России. Школы ежемесячно получают новые музыкальные подборки и методические рекомендации. Точный график введения музыкальных звонков и список участвующих учебных заведений уточняются в районных управлениях образования.

Александра Провоторова
журналист

