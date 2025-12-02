Новая волна ограничений: регионы сообщают о массовых сбоях WhаtsАpp*

В российских регионах фиксируется очередной всплеск проблем в работе WhаtsАpp*.

Пользователи сообщают о массовых сбоях на фоне объявленных Роскомнадзором планов по полной блокировке мессенджера из-за несоблюдения им требований российского законодательства.

С утра понедельника сообщения о недоступности сервиса поступают из Магаданской, Новосибирской и Смоленской областей, а также из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Якутии и ряда других субъектов. Жители Ленинградской и Новгородской областей также отмечают невозможность отправлять сообщения, что следует из данных мониторинговой платформы DownDetector.

Проблемы начали активно проявляться около 8:30 по московскому времени 1 декабря. За сутки пользователи направили свыше 600 жалоб на сбои только на DownDetector. На сервисе «Сбой.рф» их количество превысило 3200. Наибольшее число обращений поступило из Москвы — 27%, Новосибирской области — 15% и Санкт-Петербурга — 12%.

Последний крупный инцидент произошёл 28 ноября, когда трудности с доступом к WhаtsАpp* охватили Москву, Петербург и окрестные территории. Накануне проблемы затронули регионы Сибири и Урала.

В конце прошлой недели Роскомнадзор вновь заявил о возможной полной блокировке сервиса. В ведомстве утверждают, что WhаtsАpp* якобы используется для противоправных целей, включая координацию террористической деятельности и проведение мошеннических схем.

На фоне ужесточения мер к WhаtsАpp* — крупнейшему мессенджеру в России с аудиторией почти 100 млн человек — уже действуют ограничения. С августа пользователям недоступны аудио- и видеозвонки. С 30 октября сервис отключил SMS-регистрацию, что затронуло и Telegram, чья аудитория в стране также близка к 90 млн.

По оценке зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, полная блокировка мессенджера может быть введена в течение ближайших шести месяцев.

*WhаtsАpp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ.